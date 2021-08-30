RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Копія мами: Лілія Ребрик показала підрослу красуню-дочку в день її народження

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик - щаслива і горда мама двох дочок, яких вона частенько показує в мережі і ділиться сімейними моментами. 30 серпня відзначає день народження її старша - Діані виповнилося 9 років. Зіркова мама зворушливо привітала дитину і поділилася її новими фотографіями

Яскраву фотосесію Діани у святковому вбранні вона виклала в Instagram.

Іменинниця позувала в красивому рожевому платті з рюшами і чорними вставками. Довге волосся малятка прикрасили живим бутоном білої квітки.

Старшій дочці Лілія Ребрик Діані виповнилося 9 років (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, наша гордість. 9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі і робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня!
Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато, твоя #дикасимейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо!" - трепетно привітала доньку Лілія.

Користувачі мережі і зіркові колеги ведучої приєдналися до привітань і залишили Діані багато теплих побажань, а також відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою маму.

  • Вітаємо нашу зіроньку! Успіхів і віри в собі красуні Діаночці!
  • Яка красуня, вітаю вашу сім'ю!!!! Ви чудові батьки прекрасних дівчаток!
  • З Днем Народження принцесу!!!
  • З Днем Народження. Нехай буде щаслива Ваша малятко. Дуже красиві фото.
  • Красуня!!! Хай буде щасливою
  • Неймовірна красуня!
  • Копія мами
  • Красуня, з Днем народження Діаночку! Щасливого життя і нічого не боятися з такими суперовими батьками
  • Яка красива принцеса, очей не відірвати. Вітаю вас з таким прекрасним щастям, яке з'явилося у Вашому житті 9 років тому
  • Яка гарна дівчинка!

Нагадаємо, раніше схвильована Ребрик зізналася, чому дочка змусила її переживати.

Читайте LITE в Google News
Лілія Ребрик