Копия мамы: Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью

На первом кадре запечатлена Анастасия в возрасте 11 лет. Она позировала в розовой кофточке и с улыбкой на лице. На втором же фото - Приходько вместе стремя детьми, при этом 11-летняя Нана тоже одета в розовое.

Также артистка показала еще несколько кадров с дочкой.

Анастасия Приходько показала дочь - свою копию (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Что одинаковое на первой и второй фотографии? Кроме цвета, конечно. Мне и Нане по 11 лет", - написала певица под постом.

На кадрах легко можно заметить поразительное сходство между звездной мамой и дочкой, что и поспешили отметить подписчики Анастасии в комментариях. Хотя нашлись и такие, которые особого сходства не увидели.