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Копія мами: Анастасія Приходько вразила неймовірною схожістю з дочкою

Автор: Марина Настевич

Відома українська співачка Анастасія Приходько ростить трьох дітей. Найстаршій, дочці Нані вже 11 років. Артистка показала нові фото з дівчинкою, а також свій архівний знімок, на якому вона в тому ж віці, і запропонувала шанувальникам порівняти їх зовнішність.

Відповідні фото зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

На першому кадрі зображена Анастасія у віці 11 років. Вона позувала в рожевій кофтині і з посмішкою на обличчі. На другому ж фото - Приходько разом з дітьми, при цьому 11-річна Нана теж одягнена в рожеве.

Також артистка показала ще кілька кадрів з донькою.

Анастасія Приходько показала доньку-свою копію (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Що однакове на першій і другій фотографії? Крім кольору, звичайно. Мені і Нані по 11 років", - написала співачка під постом.

На кадрах легко можна помітити вражаючу схожість між зірковою мамою і донькою, що і поспішили відзначити підписники Анастасії в коментарях. Хоча знайшлися і такі, які особливої схожості не побачили.

  • Ви з Наною одне обличчя
  • Копія мама
  • Дуже схожі
  • Дуже схожа на вас
  • Очі і ніс копія
  • Доча на маму схожа
  • Ви одне обличчя, круто
  • Мамина доця
  • Ні, з дочею не схожі, ось синок - копія просто твоя
  • І обличчя схожі
  • Я б подумав, що то одна й та сама дівчина...
  • Як дві каплі
  • Нана дуже схожа на Вас в дитинстві. Прям одне обличчя
  • Так, схожі, дві кровинки. Прекрасні, наповнені теплом, затишком і любов'ю фото. Дуже живі, природні, налаштовують на потрібний сімейний, затишний лад
  • Як на мене не дуже схожі. Ось з сином схожі 1:1

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько розповіла про серйозну хворобу 6-місячного сина Луки.

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Анастасія Приходько