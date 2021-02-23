Копия мамы: Лилия Ребрик взорвала сеть фото со своей малышкой в одном и том же пальто

"Якщо середа - то маленька п’ятниця, то вівторок - то маленький четвер, який наближає нас до вихідних?! Хоча в актора і ведучого дні вихідними не вираховуються, адже ми можемо працювати від ранку й до світанку у неділю і відсипатися посеред тижня (якщо, звісно, нема ефірів "Ранку з Україною"). Але тим не менше - відчуття, що вихідні все ближче, дають більше сил для натхненної роботи. Енергійного всім вівторка! Хай на все сьогодні вистачить сил!", - пожелала Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники были просто очарованы фото Ребрик, они отметили, что и Лилия, и ее малышка - невероятно фотогеничные и красивые.