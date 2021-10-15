Копия папы: 55-летний Виктор Павлик показал трогательное фото с подросшим сыном

Известный украинский артист Виктор Павлик показал новое фото со своим маленьким сыном. Семейство недавно отдохнуло в Турции вместе с 3-месячным Мишей - именно там и был сделан трогательный кадр.
Милый снимок певец опубликовал на своей странице в Instagram.
55-летний Павлик держит сыночка на руках и оба они довольно улыбаются.
Кадр был сделан в парке развлечений, где артист побывал во время отдыха с женой Екатериной Репяховой и малышом.
"Релкас", - лаконично подписал фото исполнитель.
Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Поклонники умилились нежным кадром и в очередной раз отметили, что маленький Миша невероятно похож на своего знаменитого отца.
Напомним, ранее жена Павлика сделала признание об отдыхе с сыном в Турции - молодая мама отметила, что зря так переживала в начале, ведь у малыша был просто период адаптации, а потом все наладилось.