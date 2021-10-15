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Копия папы: 55-летний Виктор Павлик показал трогательное фото с подросшим сыном

Автор: Марина Настевич

Известный украинский артист Виктор Павлик показал новое фото со своим маленьким сыном. Семейство недавно отдохнуло в Турции вместе с 3-месячным Мишей - именно там и был сделан трогательный кадр.

Милый снимок певец опубликовал на своей странице в Instagram.

55-летний Павлик держит сыночка на руках и оба они довольно улыбаются.

Кадр был сделан в парке развлечений, где артист побывал во время отдыха с женой Екатериной Репяховой и малышом.

"Релкас", - лаконично подписал фото исполнитель.

Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Поклонники умилились нежным кадром и в очередной раз отметили, что маленький Миша невероятно похож на своего знаменитого отца.

  • Папкина копия
  • Як ви схожі. Це диво
  • Які красиві
  • Ви обоє такі гарнючі
  • Папкин
  • Гарний малюк
  • Сын похож на вас
  • Милый малыш, пусть растёт здоровым и счастливым
  • Татко й синочок! Гарнi хлопчаки! Хай синочок росте здоровеньким, вам на втiху!
  • Яке гарне фото
  • Копія тато! Нехай росте щасливий!
  • Маленьке щастя

Напомним, ранее жена Павлика сделала признание об отдыхе с сыном в Турции - молодая мама отметила, что зря так переживала в начале, ведь у малыша был просто период адаптации, а потом все наладилось.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова