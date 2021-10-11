Если бы я только знала: жена Павлика сделала признание об отдыхе с сыном в Турции

Виктор Павлик с молодой женой Екатериной Репяховой и трехмесячным сыночком Мишей отправились догонять лето в Анталию. Звездная семья в первые дни столкнулась с проблемой – малышу было сложно адаптироваться к новым условиям: он много плакал, почти не спал и его мама было совсем отчаялась, но затем все нормализовалось.

И вот, после пяти дней на курорте Екатерина поделилась в Instagram последними новостями и рассказала, что сынишка уже приспособился к новым условиям, вся семья чувствует себя прекрасно и беззаботно релаксирует.

Жена Павлика в топе и длинной пестрой легкой юбке в природных тонах прогулялась по пирсу, держа на руках сыночка. Она кружит малыша и улыбается в камеру.

"Пятый день нашего отдыха. Мы полностью адаптировались. Мишенька спит по два часа и дольше. Ездит, гуляет в коляске. По-прежнему все внимательно рассматривает. В бассейне получает удовольствие. Если бы я только знала в первые дни, что это вопрос времени, я бы так не переживала", - призналась жена певца.

Она добавила, что погода на курорте стоит отличная. "Сейчас очень комфортные вечера по температуры. И днем достаточно жарко, когда выходишь из воды", - поделилась подробностями Екатерина.

По прогнозу со вторника в Анталию придут дожди, но звездная семья не унывает – все равно в теплой Турции им комфортнее, чем в осеннем прохладном Киеве.

Подписчики Екатерины умилились видео мамы и сыночка.