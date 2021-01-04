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Копия папы: Ольга Сумская шокировала фанатов селфи со своей младшей дочерью

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 11:01
Копия папы: Ольга Сумская шокировала фанатов селфи со своей младшей дочерью Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Ольга Сумская в одном из недавних интерью, не сдерживая эмоций, призналась, что в свое время не дала достаточно любви старшей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой.

Актриса расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.

Так что со своей младшей дочерью актриса теперь проводит свободное время, как говорится, по максимуму. Ольга поделилась яркими снимками с отдыха в своем микроблоге: папа, мама и дочь позируют на фото горной реки в Карпатах. Вся семья весело проводит новогодние праздники.

Копия папы: Ольга Сумская шокировала фанатов селфи со своей младшей дочерью

"Найтепліший Новий рік в Яремче разом з родиною! Поляна кохання, природнє джерело Нафтусі поряд з Прутом, гори і полонини, фантастичне повітря... Далі лунає легендарна пісня... "І у синю даль, понад горами лине пісня ця... Про мою любов, ти рідна матінка моя, земля...", - написала Ольга под снимками.

Копия папы: Ольга Сумская шокировала фанатов селфи со своей младшей дочерью

Ольга Сумская поделилась фото с семейного отдыха (фото: instagram.com/olgasumska/)

Фанаты тут же засыпали актрису и ее семью комплиментами, порадовавшись, что у Ольги такая красавица-дочка. А еще они отметили, что Анна, так зовут дочь Сумской и Виталия Борисюка, очень похожа на отца - буквально, то же лицо!

  • Как доча похожа на папу
  • Вы фантастическая красавица!
  • Яка чудова родина. Щастя Вам. Міцного здоров'я і благополуччя
  • Гарнi
  • Класс! Молодцы!

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась простым рецептом грибочков-яиц и торта из киви. Самое любимое с детства! Вся семья и гости будут в восторге от такого угощения.

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