Королевская роскошь: Астафьева в полупрозрачном платье без белья пленила волнительными изгибами

"Разрешаю звать меня "Музейный экспонат", - оставила оригинальную подпись под яркими снимками Даша.

На одном из фото она позирует на балконе в облегающем длинном черном полупрозрачном вечернем платье по фигуре - наряд в точности подчеркнул волнительные изгибы звезды. Ее волосы собраны в гладкую прическу. Вот Даша смотрится в винтажное зеркало, держа в руках бокал вина.

Даша пленила красотой и роскошью (фото: instagram.com/da_astafieva)

На третьем кадре она позирует на ступеньках, демонстрируя во всей красе стройные ножки с открытыми изящными босоножками.

Также красавица показала роскошные формы в вечернем изумрудном наряде, состоящем из корсета, подчеркнувшего пышное декольте артистки, и длинной блестящей юбки в пол из струящейся ткани.

Поклонники не смогли удержаться от восторженных комплиментов для Даши.