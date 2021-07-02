Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико

Оказалось, фотосессия была отснята во время отдыха Насти в Мексике. Она решила, что жаркие летние дни – прекрасный повод показать яркие кадры. Снимки были сделаны в одном из самых красивых районов Мехико – Койоакан.

Певица предстала в прозрачном платье по фигуре с корсетным лифом и рукавами-фонариками. Наряд обильно украшен яркими цветами и вышивкой. Образ она дополнила сочными изумрудными лодочками. В качестве аксессуара – широкий обруч, щедро украшенный россыпью камней.

Настя восхитила фоосессией в роскошном платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя решила не перегружать образ ярким мейкапом, а ограничиться естественным, сделав акцентт на глаза.

Поклонники не смогли устоять перед роскошной Настей-мексиканкой.