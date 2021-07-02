Корсет і сміливе декольте: Каменських в прозорій сукні прогулялася по вуличках Мехіко

Виявилося, фотосесія була відзнята під час відпочинку Насті в Мексиці. Вона вирішила, що спекотні літні дні – прекрасний привід показати яскраві кадри. Знімки були зроблені в одному з найкрасивіших районів Мехіко – Койоакан.

Співачка постала в прозорій сукні по фігурі з корсетним ліфом і рукавами-ліхтариками. Вбрання рясно прикрашене яскравими квітами і вишивкою. Образ вона доповнила соковитими смарагдовими човниками. В якості аксесуара - широкий обруч, щедро прикрашений розсипом каменів.

Настя захопила фоосесією в розкішній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя вирішила не перевантажувати образ яскравим мейкапом, а обмежитися природним, зробивши акцент на очі.

Шанувальники не змогли встояти перед розкішною Настею-мексиканкою.