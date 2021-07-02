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Корсет і сміливе декольте: Каменських в прозорій сукні прогулялася по вуличках Мехіко

Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських регулярно радує шанувальників новими фото і тримає їх в курсі подій в житті. Співачка справно веде свій фотоблог, де публікує найцікавіше. У розпал літа на її сторінці можна побачити фото в бікіні, адже артистка із задоволенням демонструє фігуру і не соромиться камери. До слова, автором її пікантних знімків завжди є чоловік Потап. Але новий барвистий фотосет змусив фанів NK затамувати подих!

Настя поділилася в Instagram яскравими атмосферними кадрами, зробленими на мексиканських вуличках.

Виявилося, фотосесія була відзнята під час відпочинку Насті в Мексиці. Вона вирішила, що спекотні літні дні – прекрасний привід показати яскраві кадри. Знімки були зроблені в одному з найкрасивіших районів Мехіко – Койоакан.

Співачка постала в прозорій сукні по фігурі з корсетним ліфом і рукавами-ліхтариками. Вбрання рясно прикрашене яскравими квітами і вишивкою. Образ вона доповнила соковитими смарагдовими човниками. В якості аксесуара - широкий обруч, щедро прикрашений розсипом каменів.

Настя захопила фоосесією в розкішній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя вирішила не перевантажувати образ яскравим мейкапом, а обмежитися природним, зробивши акцент на очі.

Шанувальники не змогли встояти перед розкішною Настею-мексиканкою.

  • Плаття клас
  • Богиня
  • Боже! Яка краса
  • Реально нереальна
  • Шикарне плаття. Анастасія-красуня
  • Красива і завжди різна
  • Шикарно
  • Неймовірна сукня!
  • Чарівно
  • Лялечка

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зробила зізнання коханому чоловікові Потапу.

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Настя Каменських