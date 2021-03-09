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В корсете и облегающей юбке: 62-летняя Шэрон Стоун покорила безупречной фигурой

Автор: Lite

Шэрон Стоун обожает впечатлять сеть своей безупречной фигурой и цветущей внешностью, которая практически не меняется с годами. В этот раз звезда предстала в соблазнительном наряде от Dolce & Gabbana.

Актриса, которая часто делится фото в своем блоге, вновь порадовала фанатов новым из них.

Шэрон позирует в черном топе-корсете, а также облегающей юбке-карандаше с широким поясом. Образ дополняют высокие черные перчатки, колготки и босоножки на высоких каблуках. В завершение лука звезда надела массивное колье в виде цепочки. Наряд отлично подчеркнул, что фигура знаменитости все такая же стройная и соблазнительная.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Золотистые волосы одна из самых красивых звезд Голливуда распустила, а макияж сделала в приглушенных тонах. Шэрон позирует на фоне морского пейзажа, запрокинув голову назад и наслаждаясь теплыми лучами солнца. Выглядит она невероятно молодо, чем просто покорила своих фанатов.

"Шэрон, ты нереальная", "О боже!", "Что?", "Восхитительная", "Просто идеал", "Я не могу поверить в ее возраст", "Вау! Шэрон, ты молодая опять!", - пишут фанаты актрисе, которая на днях отметит свое 63-летие.

Ранее Шэрон Стоун демонстрировала общий снимок с Оливье Рустеном, который наверняка также подготовил с ней какую-то коллаборацию.

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Новости Украины Шэрон Стоунактрисазвезда
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