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В корсеті і вузькій спідниці: 62-річна Шерон Стоун підкорила бездоганною фігурою

Автор: Lite

Шерон Стоун обожнює вражати мережу своєю бездоганною фігурою і квітучою зовнішністю, яка практично не змінюється з роками. Цього разу зірка з'явилася в спокусливому вбранні від Dolce & Gabbana.

Актриса, яка часто ділиться фото в своєму блозі, знову порадувала фанатів новим з них.

Шерон позує в чорному топі-корсеті, а також тісній спідниці-олівці з широким поясом. Образ доповнюють високі чорні рукавички, колготки і босоніжки на високих підборах. На завершення лука зірка одягла масивне кольє у вигляді ланцюжка. Вбрання відмінно наголосило, що постать знаменитості все така ж струнка і спокуслива.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Золотисте волосся одна з найбільш гарних зірок Голлівуду розпустила, а макіяж зробила в приглушених тонах. Шерон позує на тлі морського пейзажу, закинувши голову назад і насолоджуючись теплими променями сонця. Виглядає вона неймовірно молодо, чим просто підкорила своїх фанатів.

"Шерон, ти нереальна", "О боже!", "Що?", "Чудова", "Просто ідеал", "Я не можу повірити в її вік", "Вау! Шерон, ти молода знову!", - пишуть фанати актриси, яка днями відзначить своє 63-річчя.

Раніше Шерон Стоун демонструвала спільний знімок з Олів'є Рустеном, який напевно також підготував з нею якусь колаборацію.

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Новини України Шерон Стоунактрисазвезда
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