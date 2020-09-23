Кошевой сделал неожиданное заявление о Зеленском: не возьмем назад

Евгений Кошевой заявил, что не возьмет Владимира Зеленского назад в студию "Квартал 95" после окончания президентской каденции. Артист и шоумен, нынешний главный "квартальщик" добавил, что и сам бывший коллега по сцене, а ныне глава государства, не просился о таком "кам-бэке".

Об этом Кошевой заявил в программе "Утро в Большом Городе" на ICTV в интервью ведущей Александре Кучеренко "33 за 3".

"Я знаю, что все там просят... Но нет!" - заявил руководитель "Квартала 95", отвечая на вопрос о возможном трудоустройстве Зеленского после окончания политической карьеры в Студии, одним из "отцов-основателей" которой является действующий президент.

Кошевой добавил, что продолжает общаться с Зеленским, с которым его связывает многолетняя дружба, однако пишет СМСки преимущественно вечером, когда он едет домой - чтобы лишний раз не отвлекать.

Юморист отметил, что Владимир Александрович сам не изъявлял желания позже вернуться в "Квартал".

"Нет, он не просился. Я думаю, что не попросится", - сказал Кошевой и высказал мнение, что Зеленскому и так "есть чем заниматься".

Кошевой отметил, что не обращается к Зеленскому относительно определенных дел, которые надо утрясти - мол, и так многие требуют решения важных вопросов, поэтому "я подожду".

Евгений также отметил, что вообще вопросы журналистов о Зеленском его раздражают "на 10 баллов из 10".

Также артист признался, что самое дорогое, что указал в своей декларации - это квартира.

"Сколько у вас квартир?" - задала уточняющий вопрос ведущая.

"Одна, я же не Гордон!" - рассмеялся Кошевой.

Рассказывая о том, как "Квартал 95" приглашают выступать на праздниках олигарха Игоря Коломойского, комик со смехом отметил: "Уже давно не приглашает! Нас не приглашают - нас ставят перед фактом ... Ну тогда так было".

Видео: Евгений Кошевой высказался о Владимире Зеленском и "Квартале 95"

Отметим, что ранее Евгений Кошевой в интервью журналистам заявлял, что Владимир Зеленский может вернуться в "Квартал 95" и сможет занять должность художественного руководителя, которую он занимал ранее. Артист при этом уточнил, что это может произойти немного позже.

Также мы писали о том, что недавно Евгений Кошевой рассказал, как звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом, что помешало актрисе взять участие в съемках новых выпусков популярного шоу "Вечерний Квартал".