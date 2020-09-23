Кошовий зробив несподівану заяву про Зеленського: не візьмем назад

Євген Кошовий заявив, що не візьме Володимира Зеленського назад до студії "Квартал 95" після закінчення президентської каденції. Артист і шоумен, нинішній головний "квартальник" додав, що і сам колишній колега по сцені, а нині глава держави, не просився про такий "кам-бек".

Про це Кошовий заявив у програмі "Ранок у Великому Місті" на ICTV в інтерв'ю ведучій Олександрі Кучеренко "33 за 3".

"Я знаю, що усі там просять... Але ні!" - заявив керівник "Кварталу 95", відповідаючи на питання про можливе працевлаштування Зеленського після закінчення політичної кар'єри в Студії, одним з "батьків-засновників" якої є чинний президент.

Кошовий додав, що продовжує спілкуватися із Зеленським, з яким його пов'язує багаторічна дружба, проте пише СМСки переважно лише ввечері, коли той їде додому - аби зайвий раз не відволікати.

Гуморист зазначив, що Володимир Олександрович сам не виявляв бажання пізніше повернутися в "Квартал".

"Ні, він не просився. Я думаю, що не попроситься", - сказав Кошовий і висловив думку, що Зеленському і так "є чим займатися".

Кошовий зазначив, що не звертається до Зеленського щодо певних справ, які треба утрясти - мовляв, і так чимало людей потребують розв'язання важливих питань, тому "я зачекаю".

Євген також зазначив, що взагалі питання журналістів про Зеленського його дратують "на 10 балів з 10".

Також артист зізнався, що найдорожче, що вказав у своїй декларації - це квартира.

"Скільки у вас квартир?" - задала уточнююче запитання ведуча.

"Одна, я ж не Гордон!" - розсміявся Кошовий.

Розповідаючи про те, як "Квартал 95" запрошують виступати на святах олігарха Ігоря Коломойського, комік зі сміхом зазначив: "Уже давно не запрошує! Нас не запрошують - нас ставлять перед фактом... Ну тоді так було".

Відео: Євген Кошовий висловився про Володимира Зеленського і "Квартал 95"

Зауважимо, що раніше Євген Кошовий в інтерв'ю журналістам заявляв, що Володимир Зеленський може повернутися в "Квартал 95" і зможе обійняти посаду художнього керівника, яку він обіймав раніше. Артист при цьому уточнив, що це може відбутися трохи пізніше.

Також ми писали про те, що нещодавно Євген Кошовий розповів, як зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець заразилася на коронавірус, що завадило актрисі взяти участь у зйомках нових випусків популярного шоу "Вечірній Квартал".