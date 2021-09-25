Космически красивые: Влад Яма с женой показали романтику в джакузи

Влюбленные позировали в наполненном хлопьями пены джакузи в нижнем белье и с бокалами шампанского в руках. За ними через огромное панорамное окно открывается невероятный вид на море.

Снимки получились наполненными романтикой, страстью и любовью.

Лилиана отметила, что делать сюрпризы друг другу необходимо, даже если вы уже давно женаты.

"Почему мы вместе… Удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно. Начать с вечернего совместного чаепития при свечах, рассказав друг другу как прошёл день. Уехать в другой город или страну за приключениями, сообщив о поездке за час до выезда. Наслаждаемся в Одессе", - поделилась супруга хореографа.

Яма же поделился, что их сыну очень весело в отеле, что дает возможность побыть вдвоем, а также в шутку заинтриговал фанатов - кто же тогда их фотографировал?

Влад Яма с женой Лилианой показали, как отдыхают в пенном джакузи (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Є проблема. Вже третій день поспіль не можемо забрати дитину з Kids Club. Персонал - максимально привітний, їжа - смачна, СПА - чудовий, басейнів - безліч, а от сина практично не бачимо. Хоча в такому номері неможливо було б не влаштувати собі "романтік". Але хто ж фотографував?" - подразнил подписчиков Влад.

Пользователи сети засыпали пару растроганными комментариями и теплыми пожеланиями.