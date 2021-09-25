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Космічно красиві: Влад Яма з дружиною показали романтику в джакузі

Автор: Марина Настевич

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочиває в Одесі. Сімейство вже встигло сходити на шоу дельфінів і навіть поплавати з ними - за що тут же піддалися критиці в мережі. Не забувають вони і про романтику - поки дитину розважали в дитячому клубі, його батьки влаштували собі романтичний вечір в джакузі.

Атмосферними кадрами щасливі Влад і Ліліана поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Закохані позували в наповненому пластівцями піни джакузі в нижній білизні і з келихами шампанського в руках. За ними через величезне панорамне вікно відкривається неймовірний вид на море.

Знімки вийшли наповненими романтикою, пристрастю і любов'ю.

Ліліана зазначила, що робити сюрпризи один одному необхідно, навіть якщо ви вже давно одружені.

"Чому ми разом... дивувати один одного навіть через роки можна і потрібно. Почати з вечірнього спільного чаювання при свічках, розповівши один одному як пройшов день. Виїхати в інше місто або країну за пригодами, повідомивши про поїздку за годину до виїзду. Насолоджуємося в Одесі", - поділилася дружина хореографа.

Яма ж поділився, що їхньому синові дуже весело в готелі, що дає можливість побути удвох, а також жартома заінтригував фанатів - хто ж тоді їх фотографував?

Влад Яма з дружиною Ліліаною показали, як відпочивають у пінному джакузі (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Є проблема. Вже третій день поспіль не можемо забрати дитину з Kids Club. Персонал - максимально привітний, їжа - смачна, СПА - чудовий, басейнів - безліч, а ось сіна практично не бачимо. Хочу в такому номері неможливо було б не влаштувати собі "романтік". Але хто ж фотографував?" - подражнив передплатників Влад.

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і теплими побажаннями.

  • Ви просто космічно красиві. Закохана у вашу пару
  • Суперська пара - рада Вам та любов на довгі роки!!!
  • Молодці!
  • Яка краса, ви така красива пара
  • Які Класні! Чудова сім'я
  • Дуже красива пара!
  • Ви прекрасні, побільше таких романтичних днів у ваше життя
  • Це Кухар 100% фоткала!!!
  • Шикарний вид
  • Як романтично

Нагадаємо, раніше Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номерах Melovin'а на "Танцях з зірками 2021".

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Влад Яма