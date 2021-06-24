В костюме на голое тело: Марго Робби восхитила сеть эффектным выходом

Марго Робби надела ярко-красный костюм The Andamane, который составили пиджак-оверсайз прямо на голое тело, что добавило луку горячую нотку, а также легинсы, которые подчеркнули стройные ноги знаменитости. Завершили образ коричневые мюли на высокой шпильке от Magda Butrum. Из аксессуаров стилист подобрала девушке золотое колье.

Марго Робби в новом наряде (фото: скрин instagram.com/elle_russia)

В сети новый образ популярной актрисы признали одним из лучших за последнее время. И хотя сама 30-летняя красавица не выложила его в своем блоге, снимки с мероприятия постят ее многочисленные поклонники.

Напомним, ранее Марго рассказала про экспресс-метод, который помогает привести в порядок кожу в считанные минуты. Робби использует его перед выходами на красную дорожку.