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У костюмі на голе тіло: Марго Роббі захопила мережу ефектним виходом

Автор: RBC.UA

Знаменита голлівудська актриса Марго Роббі вийшла в світ у новому запаморочливому вбранні. Дівчина приміряла трендовий сьогодні костюм-двійку, але з незвичайною деталлю.

Фото зірки вже облетіли масу модних порталів.

Марго Роббі одягла яскраво-червоний костюм The Andamane, який склали піджак-оверсайз прямо на голе тіло, що додало луку гарячу нотку, а також легінси, які підкреслили стрункі ноги знаменитості. Завершили образ коричневі мюлі на високій шпильці від Magda Butrum. З аксесуарів стиліст підібрала дівчині золоте кольє.

Марго Роббі в новому вбранні (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

У мережі новий образ популярної актриси визнали одним з кращих за останній час. І хоча сама 30-річна красуня не виклала його в своєму блозі, знімки з заходу постять її численні шанувальники.

Нагадаємо, раніше Марго розповіла про експрес-метод, який допомагає привести шкіру в чудовий вигляд у лічені хвилини. Роббі використовує його перед виходами на червону доріжку.

Також ми розповідали, як харчується виконавиця ролі ляльки Барбі, щоб виглядати відповідно.

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