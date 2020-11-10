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В кожаном мини и топе: Леся Никитюк показала свой режим "шальной императрицы"

Автор: Lite

Ведущая показала свой сексуальный лук

Леся Никитюк не любит сидеть на месте и обожает светские выходы и различные активности – начиная от путешествий и заканчивая веселым времяпровождением с подругами, особенно, если для этого есть веский повод. Так, близкая подруга ведущей Лия отметила день рождения в одном из известных столичных заведений, а Леди Ле стала одной из приглашенных гостей. Она опубликовала фото с мероприятия на странице в Instagram.

Леди Ле надела на праздник черную кожаную юбку-мини с множеством декоративных ремешков, черный топ-лонгслив с длинным рукавом. В качестве аксессуаров – тонкий браслет и несколько цепочек. Также она опубликовала фото с именинницей и еще одной гостьей мероприятия.

"Режим "Шальная Императрица" включили и сразу выключили. Заведения до 22.00, но торт я успела съесть. Знаете с чем? - "С моим будущим весом", - с юмором подписала фото Леся.

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Леся погуляла на дне рождения подруги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники по достоинству оценили дерзкий сексуальный образ Леси.

  • Вы самая лучшая. Главное что вы настоящая
  • Такие сексуальные кошечки
  • Режим богиня удался
  • Вы шикарны
  • Лесюня, огонь
  • Какие красивые
  • Шальная императрица - это скорее всего про тебя, Леся
  • Настоящая Императрица
  • Леся, ты огонь просто! Сексуальная бестия!
  • Такая красивая

Напомним, что ранее Леся Никитюк заинтриговала ответом на вопрос, свободно ли ее сердце.

К слову, что Леся Никитюк в черном боди и прозрачных колготах взбудоражила откровенным образом.

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Новости Украины Леся Никитюк