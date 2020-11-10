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У шкіряній міні і топі: Леся Нікітюк показала свій режим "шаленої імператриці"

Автор: Lite

Ведуча показала свій сексуальний лук

Леся Нікітюк не любить сидіти на місці і обожнює світські виходи і різні активності – починаючи від подорожей і закінчуючи веселим проведенням часу з подругами, особливо, якщо для цього є вагомий привід. Так, близька подруга ведучої Лія відзначила день народження в одному з відомих столичних закладів, а Леді Ле стала однією із запрошених гостей. Вона опублікувала фото з заходу на сторінці в Instagram.

Леді Ле одягла на свято чорну шкіряну спідницю-міні з безліччю декоративних ремінців, чорний топ-лонгслів з довгим рукавом. В якості аксесуарів – тонкий браслет і кілька ланцюжків. Також вона опублікувала фото з іменинницею і ще однією гостею заходу.

"Режим "Шалена Імператриця" включили і одразу вимкнули. Заклади до 22.00, але торт я встигла з'їсти. Знаєте з чим? - "З моєю майбутньою вагою", - з гумором підписала фото Леся.

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Леся погуляла на дні народження подруги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники по достоїнству оцінили зухвалий сексуальний образ Лесі.

  • Ви найкраща. Головне, що ви справжня
  • Такі сексуальні кішечки
  • Режим богиня вдався
  • Ви шикарні
  • Лесюня, вогонь
  • Які красиві
  • Шалена імператриця - це швидше за все про тебе, Леся
  • Справжня Імператриця
  • Леся, ти вогонь просто! Сексуальна бестія!
  • Така красива

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк заінтригувала відповіддю на питання, чи вільне чи її серце.

До речі, що Леся Нікітюк в чорному боді і прозорих колготах розбурхала відвертим образом.

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Новини України Леся Нікітюк