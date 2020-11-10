У шкіряній міні і топі: Леся Нікітюк показала свій режим "шаленої імператриці"

Ведуча показала свій сексуальний лук
Леся Нікітюк не любить сидіти на місці і обожнює світські виходи і різні активності – починаючи від подорожей і закінчуючи веселим проведенням часу з подругами, особливо, якщо для цього є вагомий привід. Так, близька подруга ведучої Лія відзначила день народження в одному з відомих столичних закладів, а Леді Ле стала однією із запрошених гостей. Вона опублікувала фото з заходу на сторінці в Instagram.
Леді Ле одягла на свято чорну шкіряну спідницю-міні з безліччю декоративних ремінців, чорний топ-лонгслів з довгим рукавом. В якості аксесуарів – тонкий браслет і кілька ланцюжків. Також вона опублікувала фото з іменинницею і ще однією гостею заходу.
"Режим "Шалена Імператриця" включили і одразу вимкнули. Заклади до 22.00, але торт я встигла з'їсти. Знаєте з чим? - "З моєю майбутньою вагою", - з гумором підписала фото Леся.
Леся погуляла на дні народження подруги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники по достоїнству оцінили зухвалий сексуальний образ Лесі.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк заінтригувала відповіддю на питання, чи вільне чи її серце.
До речі, що Леся Нікітюк в чорному боді і прозорих колготах розбурхала відвертим образом.