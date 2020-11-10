У шкіряній міні і топі: Леся Нікітюк показала свій режим "шаленої імператриці"

Леся Нікітюк не любить сидіти на місці і обожнює світські виходи і різні активності – починаючи від подорожей і закінчуючи веселим проведенням часу з подругами, особливо, якщо для цього є вагомий привід. Так, близька подруга ведучої Лія відзначила день народження в одному з відомих столичних закладів, а Леді Ле стала однією із запрошених гостей. Вона опублікувала фото з заходу на сторінці в Instagram.

Леді Ле одягла на свято чорну шкіряну спідницю-міні з безліччю декоративних ремінців, чорний топ-лонгслів з довгим рукавом. В якості аксесуарів – тонкий браслет і кілька ланцюжків. Також вона опублікувала фото з іменинницею і ще однією гостею заходу.

"Режим "Шалена Імператриця" включили і одразу вимкнули. Заклади до 22.00, але торт я встигла з'їсти. Знаєте з чим? - "З моєю майбутньою вагою", - з гумором підписала фото Леся.

Леся погуляла на дні народження подруги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники по достоїнству оцінили зухвалий сексуальний образ Лесі.

Ви найкраща. Головне, що ви справжня

Такі сексуальні кішечки

Режим богиня вдався

Ви шикарні

Лесюня, вогонь

Які красиві

Шалена імператриця - це швидше за все про тебе, Леся

Справжня Імператриця

Леся, ти вогонь просто! Сексуальна бестія!

Така красива

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк заінтригувала відповіддю на питання, чи вільне чи її серце.

До речі, що Леся Нікітюк в чорному боді і прозорих колготах розбурхала відвертим образом.