Крали возможность быть открытым: Козловский разоткровенничался об ошибках молодости и ориентации

"То что настоящее, ты пытаешься защитить", - пояснил свой поступок певец.

Козловский посетовал, что в тот период его жизнь была полностью отдана в руки продюсера и творческой команды.

"Возле меня находились люди, которые были главными критиками меня и моей жизни. У меня крали мою свободу и возможность быть открытым до конца. Мне постоянно говорили: "Ты не правильно говоришь, делаешь, рассказываешь, выглядишь. Ты должен так, так и так". Это была манипуляция и влияние со стороны этих людей на меня. Я просто этого не понимал, потому что был молод. Потом я в какой-то момент не заметил, что пляшу под их дудку. Потому что, я боялся этой критики", - пояснил он.

Виталий признает свои ошибки молодости (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Предательством любимой, которую он заставлял страдать и плакать, выходя в свет с другой, он не гордится и заявляет "что сам бы себя убил" за такое поведение.

"Был еще совсем молодой. Я никогда не говорил, что я Божий одуванчик. Это были мои ошибки, мое становление. И я счастлив, что возле меня всегда были достойные женщины", - прокомментировал артист.

Он высказался и о сплетнях вокруг своей ориентации. "Эти слухи о том, что я гей ходили давно. Еще с тех моментов, когда я даже не знал, что это такое. Я никак не реагировал", - признался певец.

Виталий прокомментировал слухи о своей ориентации