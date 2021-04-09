Крали можливість бути відкритим: Козловський відверто розповів про помилки молодості й орієнтацію

"То що справжнє, ти намагаєшся захистити", - пояснив свій вчинок співак.

Козловський поскаржився, що в той період його життя була повністю віддана в руки продюсера і творчої команди.

"Біля мене знаходились люди, які були головними критиками мене і мого життя. У мене крали мою свободу і можливість бути відкритим до кінця. Мені постійно говорили: "Ти не правильно говориш, робиш, розповідаєш, вилядаєш. Ти повинен так, так і так". Це була маніпуляція і вплив з боку цих людей на мене. Я просто цього не розумів, тому що був молодий. Потім я в якийсь момент не помітив, що пляшу під їх сопілочку. Тому що, я боявся цієї критики", - пояснив він.

Віталій визнає свої помилки молодості (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Зрадою коханої, яку він змушував страждати і плакати, виходячи у світ з іншою, він не пишається і заявляє "що сам би себе вбив" за таку поведінку.

"Був ще зовсім молодий. Я ніколи не говорив, що я Божий одуванчик. Це були мої помилки, моє становлення. І я щасливий, що біля мене завжди були достойні жінки", - прокоментував артист.

Він висловився і про плітки навколо своєї орієнтації. "Ці чутки про те, що я гей ходили давно. Ще з тих моментів, коли я навіть не знав, що це таке. Я ніяк не реагував", - зізнався співак.

Віталій прокоментував чутки про свою орієнтацію