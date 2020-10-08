Красавчики: жена Дмитрия Комарова очаровала забавным фото с мужем

Супруга ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко очаровала сеть милым и забавным фото с любимым.

Модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram смешное домашнее фото, на котором позирует в обнимку с мужем. При этом они оба - в уютных домашних костюмах в виде панд, с капюшонами, имитирующими голову зверька.

Парочка сидит на диване и счастливо улыбается. Такое фото Александра приурочила к новому выпуску "Мира наизнанку ", который посвящен китайским пандам.

Александра Кучеренко покорила милым фото в обнимку с мужем Дмитрием Комаровым (фото: instagram.com/aakucherenko)

"В такой дождливый день остаётся только греться в объятиях)) А вы готовы сегодня смотреть новый выпуск #мирнаизнанку про панд - символ Китая? Мы, как видите, готовы", - написала Кучеренко.

В комментариях влюбленных осыпали множеством приятных слов:

Така чудова пара!!!

Какие Вы клевые. Счастья Вам

Чудове фото

Вы чудесно смотритесь!!! Абажаю вашу пару

Какие вы милые!!! Счастья вам и здоровья!!!

красивая и веселая пара. счастья Вам

Красавчики!

Крутые и няшные

Какие вы классные, будьте счастливы!!!! Вы милая парочка пандочек!

классные, мимишные

Какие милые панденята !

Такая пара, что загляденье)

Обожаю панд, обожаю вашу пару!

Напомним, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхитила точеной фигурой в романтичном наряде.