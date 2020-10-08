Красавчики: жена Дмитрия Комарова очаровала забавным фото с мужем

Кучеренко поделилась милым домашним фото с любимым
Супруга ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко очаровала сеть милым и забавным фото с любимым.
Модель и телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram смешное домашнее фото, на котором позирует в обнимку с мужем. При этом они оба - в уютных домашних костюмах в виде панд, с капюшонами, имитирующими голову зверька.
Парочка сидит на диване и счастливо улыбается. Такое фото Александра приурочила к новому выпуску "Мира наизнанку ", который посвящен китайским пандам.
Александра Кучеренко покорила милым фото в обнимку с мужем Дмитрием Комаровым (фото: instagram.com/aakucherenko)
"В такой дождливый день остаётся только греться в объятиях)) А вы готовы сегодня смотреть новый выпуск #мирнаизнанку про панд - символ Китая? Мы, как видите, готовы", - написала Кучеренко.
В комментариях влюбленных осыпали множеством приятных слов:
Напомним, жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхитила точеной фигурой в романтичном наряде.