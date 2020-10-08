Красунчики: дружина Дмитра Комарова зачарувала кумедним фото з чоловіком

Дружина ведучого тревел-шоу "Світ навиворіт" на "1+1" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко зачарувала мережа милим і кумедним фото з коханим.

Модель і телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram смішне домашнє фото, на якому позує в обнімку з чоловіком. При цьому вони обидва - в затишних домашніх костюмах у вигляді панд, з капюшонами, що імітують голову звіра.

Парочка сидить на дивані і щасливо посміхається. Таке фото Олександра приурочила до нового випуску "Світу навиворіт ", який присвячений китайським пандам.

Олександра Кучеренко підкорила милим фото в обнімку з чоловіком Дмитром Комаровим (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У такий дощовий день залишається тільки грітися в обіймах)) А ви готові сьогодні дивитися новий випуск #мирнаизнанку про панд - символ Китаю? Ми, як бачите, готові", - написала Кучеренко.

В коментарях закоханих обсипали безліччю приємних слів:

Така чудова пара!!!

Які Ви кльові. Щастя Вам

Чудове фото

Ви чудово виглядаєте!!! Абажаю вашу пару

Які ви милі!!! Щастя вам і здоров'я!!!

красива і весела пара. щастя Вам

Красунчики!

Круті і няшные

Які ви класні, будьте щасливі!!!! Ви мила парочка пандочек!

класні, мимишные

Які милі панденята !

Така пара, що чудо)

Обожнюю панд, обожнюю вашу пару!

Нагадаємо, дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко захопила витонченою фігурою в романтичному вбранні.