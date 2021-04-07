Красивая до безумия: смелая Дорофеева в одном свитшоте восхитила бесконечными ножками

Надя Дорофеева перед прямыми эфирами "Голосу країни" улетела в теплые края ради съемок в рекламной кампании именитого спортивного бренда и с удовольствием делится с поклонниками ауттейками и тем, что осталось за кадром. Фото и видео в живописной местности и на фоне морских пейзажей вдохновляют армию фанов певицы. А вот свежий снимок в ее фотоблоге вообще наделал шуму и заставил поклонников упражняться в красноречии.
На странице в Instagram она опубликовала атмосферное фото в свитшоте цвета морской волны в огромной надписью на груди.
Спортивный и удобный, а главное короткий, аутфит позволил Наде максимально обнажить стройные ножки в белых кроссовках. Волосы деушки уложены в нарочито небрежную прическу.
"Если тебе попалось это фото, значит скоро твоя мечта исполнится", - пообещала звезда.
"Смотри мне!" – шуточно пригрозила Наде Даша Астафьева. "Ура!" – обрадовалась продюсер Ирина Горовая.
Надя покорила расслабленным образом (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Подписчики Нади начали делиться своими мечтами и желаниями, а также не отпустили свою любимицу без комплиментов.
Напомним, что ранее Надя Дорофеева завела образом в блестящем мини на съемках "Голосу країни 2021".