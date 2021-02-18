Красивая, как мама: Сальма Хайек восхитила сеть редкими фото с 13-летней дочерью

Сальма Хайек позирует на яхте в черном купальнике. Пляжный лук звезды дополнили крупные солнцезащитные очки и белая свободного кроя юбка, которая не стесняла движения. А дочь Сальмы, которой в прошлом году исполнилось 13, одета, как и все девушки ее возраста. Ее аутфит составили короткие джинсовые шорты и белый топ, который дополнили яркий маникюр и укладка "пляжная волна", которая как нельзя кстати пришлась к морской прогулке. Девочка отвернулась от камеры, но даже отвернутая, она вызвала восторг.

Сальма Хайек и Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

"Угадайте, что я делаю? Что каждая мать учится делать", - заинтриговала знойная актриса. В ответ фанаты стали гадать, что имеет в виду актриса. А также выражать свои мысли по поводу красоты наследницы Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино.

"У твоей малышки красивые волосы. Такие же, как у тебя", "Просто нереально красивые", "Королева", "Прекрасная женщина - прекрасные дети - прекрасная семья", "Истинная красота", "Всегда прекрасна", - подобными комментариями просто засыпали страницу знаменитости.