Знак, что все делаю правильно: Надя Дорофеева в вызывающем комбинезоне призналась в больших переменах

Надя Дорофеева в 2020-м году начала сольную карьеру. Ее новый трек под названием gorit буквально моментально взлетел в топы самых продвинутых чартов мира. Также певица стала наставником проекта "Голоса страны", 1+1.

Дорофеева поделилась фото в стильном наряде: комбинезон с вставкой-сеткой и туфли на широкой платформе с двумя косичками, именно такой звезда запомнилась по тому времени, когда она пела в группе "Время и стекло". На этот раз Надя просто призналась, что 2020-й стал для нее переломным - и она поняла, что движется в правильном направлении, так как получает все больше признания.

"Этот год - сложный, но, уверена, он стал годом внутренних открытий для каждого лично. Для меня этот год - именно тот, который изменил мою жизнь. Награда от Elle для меня подтверждение, что я делаю все правильно", - написала Надежда.

Надя Дорофеева рада, что все делает правильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Также, пользуясь случаем, певица добавила, что в эту новогоднюю ночь нужно выглядеть шикарно - все это заслужили. Фанаты засыпали певицу комплиментами.

Ты очень красивая!

Наша гордость

Надя, ты достойна всех апладисментов мира, лучшая

Любим всем сердцем

Какой красивый наряд

Недавно Дорофеева взорвала своих поклонников TikTok-видео: певица танцует в соблазнительном наряде с горящими ногтями. Фанаты были просто в восторге от такого поворота событий. Не повторять в домашних условиях!