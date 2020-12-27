Знак, що все роблю правильно: Надя Дорофєєва в зухвалому комбінезоні зізналася у великих змінах

Надя Дорофєєва в 2020-му році почала сольну кар'єру. Її новий трек під назвою gorit буквально моментально злетів на вершини самих просунутих чартів світу. Також співачка стала наставником проекту "Голосу країни", 1+1.

Дорофєєва поділилася фото в стильному вбранні: комбінезон з вставкою-сіткою і туфлі на широкій платформі з двома кісками, саме такий зірка запам'яталася з того часу, коли вона співала в групі "Время и стекло". На цей раз Надя просто зізналася, що 2020-й став для неї переломним - і вона зрозуміла, що рухається в правильному напрямку, так як отримує все більше визнання.

"Цей рік - складний, але, впевнена, він став роком внутрішніх відкриттів для кожного особисто. Для мене цей рік - саме той, який змінив моє життя. Нагорода від Elle для мене підтвердження, що я роблю все правильно", - написала Надія.

Надя Дорофєєва рада, що все робить правильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Також, користуючись нагодою, співачка додала, що в цю новорічну ніч треба виглядати шикарно - все це заслужили. Фани засипали співачку компліментами.

Ти дуже красива!

Наша гордість

Надя, ти гідна всіх апладисментов світу, краща

Любимо всім серцем

Який красивий наряд

Нещодавно Дорофєєва підірвала своїх шанувальників TikTok-відео: співачка танцює в спокусливому вбранні з палаючими нігтями. Фанати були просто в захваті від такого повороту подій. Не повторювати в домашніх умовах!