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Красивая - нет слов: Надя Дорофеева предстала в необычном образе и слила в сеть кусочек нового хита

Автор: Lite

Певица и наставница в "Голосе країни", 1+1, Надя Дорофеева заставила своих фанатов "гореть" - она запостила снимок в необычном для нее образе и "слила" слова из нового хита.

Певица поделилась кусочком новой песни в своем Instagram.

Надя показала фанатам черно-белое фото: никаких хвостиков, косичек и всего, к чему привыкли фанаты Дорофеевой. На новом снимке Надя не похожа на себя: волосы собраны сзади, только пара прядей падает на лицо, макияж выполнен с акцентом на глаза, певица смотрит куда-то вдаль.

"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon", - сделала подпись Дорофеева.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Строчка из нового хита Дорофеевой так понравилась фанатам, что они признались, что ждут песню и новый альбом певицы больше, чем отпуска.

  • Ждем новый хит, который точно всем зайдет
  • Папа: "Боже, жду альбом Дорофеевой, больше, чем свой отпуск". Надь, ну папа ждет
  • Опа-па...спойлер слов песни
  • Красивая, просто нет слов

Смотрите также: Надя Дорофеева показала, как стильно одеваться этой зимой. Фанаты в восторге от образа любимой певицы.

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Новости Украины певецНадя ДорофееваГолос країни
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