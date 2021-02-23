RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Красива - немає слів: Надя Дорофєєва з'явилася в незвичайному образі і злила в мережу шматочок нового хіта

Автор: Lite

Співачка і наставниця в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофєєва змусила своїх фанатів "горіти" - вона запостила знімок в незвичному для неї образі і "злила" слова з нового хіта.

Співачка поділилася шматочком нової пісні в своєму Instagram.

Надя показала фанатам чорно-біле фото: жодних хвостиків, косичок і все, до чого звикли фанати Дорофєєвої. На новому знімку Надя не схожа на себе: волосся зібране ззаду, тільки пара пасм падає на обличчя, макіяж виконаний з акцентом на очі, співачка дивиться вдалечінь.

"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon", - зробила підпис Дорофєєва.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Рядок з нового хіта Дорофєєвої так сподобалася фанатам, що вони зізналися, що чекають пісню і новий альбом співачки більше, ніж відпустки.

  • Чекаємо новий хіт, який точно всім зайде
  • Тато: "Боже, чекаю альбом Дорофєєвої, більше, ніж свою відпустку". Надь, ну тато чекає
  • Опа-па...спойлер слів пісні
  • Красива, просто немає слів

Дивіться також: Надя Дорофєєва показала, як стильно одягатися цієї зими. Фани в захваті від образу улюбленої співачки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецНадя ДорофеєваГолос країни
Читайте також
Олег Винник йде в політику, Меган Маркл і принц Гаррі більше не герцоги: топ гучних новин тижня
На "Голос країни" виступила дівчина з неординарною зовнішністю: до мене звертаються "молодик"
Прогноз погоди