Красивые и талантливые: Настя Каменских растрогала видео, где поет дуэтом с мамой

24 августа Горбунову исполнился 51 год - а 25-го они с Катей Осадчей устроили веселую вечеринку в своем загородном доме. Конечно же, там были их соседи, друзья и кумовья Настя и Потап.

Одним из сюрпризов вечера стало совместное выступление Каменских с мамой - они душевно спели а капелла две украинские песни - "Черемшина" и "Червона рута". Стоит отметить, что мама Насти также прекрасно поет!

При этом обе они были в эффектных нарядах в национальном стиле - жена Потапа выбрала длинное зеленое платье-вышиванку, а ее мама отдала предпочтение белым брюкам и вышитой сорочке.

"Обожаю петь с моей Лидочкой. Спасибо, Юрчик, за такой душевный праздник", - подписала видео певица.

Поклонники пришли в восторг от такого дуэта и оставили много теплых отзывов в комментариях.