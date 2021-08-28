Красиві і талановиті: Настя Каменських зворушила відео, де співає дуетом з мамою

24 серпня Горбунову виповнився 51 рік - а 25-го вони з Катею Осадчою влаштували веселу вечірку в своєму заміському будинку. Звичайно ж, там були їхні сусіди, друзі і куми Настя і Потап.

Одним із сюрпризів вечора став спільний виступ Каменських з мамою - вони душевно заспівали а капела дві українські пісні - "Черемшина" і "Червона рута". Варто відзначити, що мама Насті також чудово співає!

При цьому обидві вони були в ефектних нарядах в національному стилі - дружина Потапа вибрала довгу зелену сукню-вишиванку, а її мама віддала перевагу білим штаням і вишитій сорочці.

"Обожнюю співати з моєю Лідочкою. Спасибі, Юрчик, за таке душевне свято", - підписала відео співачка.

Шанувальники прийшли в захват від такого дуету і залишили багато теплих відгуків в коментарях.