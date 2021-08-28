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Красиві і талановиті: Настя Каменських зворушила відео, де співає дуетом з мамою

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Настя Каменських поділилася в мережі новим відео, яке підкорило серця шанувальників - вона показала, як заспівала дуетом зі своєю мамою Лідією на святкуванні дня народження ведучого Юрія Горбунова.

Ефектний і зворушливий ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

24 серпня Горбунову виповнився 51 рік - а 25-го вони з Катею Осадчою влаштували веселу вечірку в своєму заміському будинку. Звичайно ж, там були їхні сусіди, друзі і куми Настя і Потап.

Одним із сюрпризів вечора став спільний виступ Каменських з мамою - вони душевно заспівали а капела дві українські пісні - "Черемшина" і "Червона рута". Варто відзначити, що мама Насті також чудово співає!

При цьому обидві вони були в ефектних нарядах в національному стилі - дружина Потапа вибрала довгу зелену сукню-вишиванку, а її мама віддала перевагу білим штаням і вишитій сорочці.

"Обожнюю співати з моєю Лідочкою. Спасибі, Юрчик, за таке душевне свято", - підписала відео співачка.

Шанувальники прийшли в захват від такого дуету і залишили багато теплих відгуків в коментарях.

  • Обожнюю, коли Настя співає українською, ви з Лідочкою красуні
  • Який у мами голос
  • Дуже гарно
  • Шикарні
  • Браво, дівчата
  • Дуже красиво, голоси супер!
  • Настюша, це шикарно. Коли донечка співає з улюбленою мамулею
  • Які ви красиві і талановиті. Обожнюю Настю, і мама красива
  • Все-таки українські пісні, ну і як будь-які інші - це душа!
  • Ліда краще співає, ніж Настя
  • Вау, це так красиво
  • Душа співає

Нагадаємо, раніше Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної, на якому постала повністю оголеною.

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Настя КаменськихЮрій ГорбуновПотап