В красных чулках и прозрачном платье: смелая Каменских устроила пожар в сети

Настя позирует в пышном прозрачном платье с корсетным лифом, перьями и юбкой и полупозрачной органзы. Под нарядом скрываються красные чулки на подвязках, которые артистка с удовольствием демонстрирует на широкую публику. Ярким акцентом образа стали прозрачные алые перчатки и серебряные украшения.

Настя Каменских показала смелый образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"When an invitation says "dress casual", - написала Настя, что в переводе с английкого означает "Когда в приглашении написано "оденьтесь повседневно".

"В каком ты лифте?! В моем только бабки с мусорными пакетами в руках", - оставил юморное сообщение для певицы ведущий Андрей Бедняков. "Истерика", – заявила в комментариях фэшн-фотограф Соня Плакидюк. "Вау, очень бомбезно", – отреагировала певиц Мята.

Поклонники Насти тоже не остались в стороне от обсуждения ее эффектных фото.