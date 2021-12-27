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В красных чулках и прозрачном платье: смелая Каменских устроила пожар в сети

Автор: Styler

Настя Каменских без стеснения демонстрирует свою сексуальность и женственность. Ее смелые наряды сводят поклонников с ума и заставляют их сердца биться чаще.

Например, новый фотосет Настя в лифте озадачил и впечатлил не только ее фанов, но и звездных друзей. Соблазнительными снимками певца поделилась в Instagram.

Настя позирует в пышном прозрачном платье с корсетным лифом, перьями и юбкой и полупозрачной органзы. Под нарядом скрываються красные чулки на подвязках, которые артистка с удовольствием демонстрирует на широкую публику. Ярким акцентом образа стали прозрачные алые перчатки и серебряные украшения.

Настя Каменских показала смелый образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"When an invitation says "dress casual", - написала Настя, что в переводе с английкого означает "Когда в приглашении написано "оденьтесь повседневно".

"В каком ты лифте?! В моем только бабки с мусорными пакетами в руках", - оставил юморное сообщение для певицы ведущий Андрей Бедняков. "Истерика", – заявила в комментариях фэшн-фотограф Соня Плакидюк. "Вау, очень бомбезно", – отреагировала певиц Мята.

Поклонники Насти тоже не остались в стороне от обсуждения ее эффектных фото.

  • Шикарная
  • Какие же красивые чулки
  • Очень красиво. Секси
  • Нереальная
  • Невероятно сильно красивая, я в шоке, нет слов
  • Дерзкая красотка
  • Вы прекрасны
  • Ты, как всегда, супер
  • На Ким Кардашьян похожа
  • Потап счастливчик

Напомним, что ранее домашняя Настя Каменских умилила уютом и праздничным настроением.

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Настя Каменских