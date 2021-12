У червоних панчохах і прозорій сукні: смілива Каменських влаштувала пожежу в мережі

Настя позує в пишній прозорій сукні з корсетним ліфом, пір'ям спідницею і полупозрачной органзи. Під вбранням ховаються червоні панчохи на підв'язках, які артистка із задоволенням демонструє на широку публіку. Яскравим акцентом образу стали прозорі червоні рукавички і срібні прикраси.

Настя Каменських показала сміливий образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"When an invitation says" dress casual", - написала Настя, що в перекладі з англійської означає "Коли в запрошенні написано"одягніться повсякденно".

"В якому ти ліфті?! У моєму тільки бабки зі сміттєвими пакетами в руках", - залишив гуморне повідомлення для співачки ведучий Андрій Бедняков. "Істерика", - заявила в коментарях фешн-фотограф Соня Плакидюк. "Вау, дуже бомбезно", - відреагувала співачка.

Шанувальники Насті теж не залишилися осторонь від обговорення її ефектних фото.