Красота без границ: Сальма Хайек взорвала сеть роскошным вечерним образом

Сальма Хайек решила напомнить фанатам в период карантина о роскошным вечерних выходах, которыми раньше была полна ее жизнь. Звезда показала архивное фото, где позирует в изысканном сером платье с серебристым поясом. Дополняет образ макияж с коричневыми тенями на веках, а также укладка в высветленными прядями.

Сальма Хайек в молодости (фото: instagram.com/salmahayek)

В подписи Сальма указала коротко, что фото сделано давно. Но фанатам это не помешало восхититься красотой знойной актрисы. К тому же, по их мнению, она практически не изменилась.

"Ваша красота не имеет границ", "Слишком красивая", "Вау", "Это слишком красиво", "Королева", "Очень красивая женщина", "Такая милашка", "Просто красотка", "Ты не меняешься", "Красива тогда и сейчас!", - пишут ей фанаты.