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Красота неземная: Светлана Лобода покорила фанатов луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках

Автор: Lite

Надя Дорофеева недавно порадовала поклонников яркими снимками, теперь она, как наставник в проекте "Голос страны", 1+1, сидит в знаменитом красном кресле - и уже собрала свою крутую, по ее признанию, команду.

Поклонники ждут не дождутся, когда они увидят своими глазами, что получилось у их любимицы, а еще они гадают, на кого она стала похожа с новой прической больше - на Светлану Лободу или на Майли Сайрус.

Светлана Лобода, тем временем, тоже меняется: теперь у певицы волосы стали короче, практически каре, а челка уже отросла. На новых фото, которые запостила певица в своем микроблоге она собрала волосы в стильную прическу, оставив несколько прядей обрамлять лицо.

Светлана стоит в пикантной позе возле зеркала в ресторане, особенно понравился фанатам стильный зимний образ: красная рубашка в черную клетку, черный пиджак, высокие черные кожаные ботфорты, юбка и дизайнерская сумка с крупными цепями. Сочетание классики и "дерзких" деталей всегда к лицу Светлане.

Светлана Лобода демонстрирует стильный лук, пробуем повторить (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Поклонники оценили стиль певицы, засыпав ее многочисленными комментариями-комплиментами.

  • Ух, какая!

  • Какая моднявая

  • Красота неземная!

  • Шикарна

  • Шикарная сумка, Светлана Сергеевна

Напомним, раньше Светлана Лобода призналась, что стала жертвой веб-хакинга. Ее новый трек, с которым она прилетела в Киев, недавно удалили с официального канала певицы - видео вернули на место, но певица пообещала, что злоумышленники будут наказаны.

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