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Краса неземна: Світлана Лобода підкорила фанатів луком в шкіряних ботфортах на високих підборах

Автор: Lite

Надя Дорофєєва нещодавно порадувала шанувальників яскравими фото, тепер вона, як наставник у проекті "Голос країни", 1+1, сидить у знаменитому червоному кріслі - і вже зібрала свою круту, за її зізнанням, команду.

Шанувальники чекають не дочекаються, коли вони побачать своїми очима, що вийшло у їх улюблениці, а ще вони гадають, на кого вона стала схожа з новою зачіскою більше - на Світлану Лободу або на Майлі Сайрус.

Світлана Лобода, тим часом, теж змінюється: тепер у співачки волосся стало коротше, практично каре, а чубчик вже відріс. На нових фото, які запостила співачка у своєму мікроблозі вона зібрала волосся в стильну зачіску, залишивши кілька пасом обрамляти особа.

Світлана стоїть в пікантній позі біля дзеркала в ресторані, особливо сподобався фанатам стильний зимовий образ: червона сорочка в чорну клітинку, чорний піджак, високі чорні шкіряні ботфорти, спідниця і дизайнерська сумка з великими ланцюгами. Поєднання класики і "зухвалих" деталей завжди до лиця Світлані.

Світлана Лобода демонструє стильний цибулю, спробуємо повторити (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Шанувальники оцінили стиль співачки, засипавши її численними коментарями-компліментами.

  • Ух, яка!

  • Яка моднявая

  • Краса неземна!

  • Шикарна

  • Шикарна сумка, Світлана Сергіївна

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зізналася, що стала жертвою веб-хакінгу. Її новий трек, з яким вона прилетіла до Київа, нещодавно видалили з офіційного каналу співачки - відео повернули на місце, але співачка пообіцяла, що зловмисники будуть покарані.

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