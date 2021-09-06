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Красота неземная: Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой

Новина українською →
Понедельник 06 сентября 2021 11:24
Красота неземная: Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль привыкла блистать перед поклонниками и поражать их воображение светскми выходами, роскошными и порой провокационными фотосетами, необычными высокотехнологичными выступлениями и очаровывать кадрами из обычной жизни, приоткрыв над ней завесу тайны. Так, недавно гордая звездная мама похвасталась успехами любимого сыночка Вениамина, который учится в Англии.

Теперь же предметом бурных обсуждений поклонников артистки стал ее роскошный наряд, фото которого Тина поделилась в Instagram.

Для фотосъемки Тина выбрала платье от кувейтского бренда LaBourjoisie со смелым вырезом до бедра, прозрачной фатиновой юбкой, а также декоративными зеркальным вставками в области декольте и инкрустированными эполетами.

Волосы украинской поп-дивы были уложены в крупные блестящие локоны, макияж – с акцентом на алые губы, которые давно стали визитной карточкой певицы.

Красота неземная: Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой

Тина Кароль покорила роскошным образом с пикантным разрезом (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники по достоинству оценили роскошный образ Тины:

  • Черная королева
  • Невероятно красивая
  • Нереальная
  • Эстетический шок
  • Красота неземная
  • Такая сильно красивая
  • Шикарная
  • Лана Дель Рей по-украински
  • Прелесть
  • Великолепно
  • Икона, богиня, королева, принцесса, звезда, богема

К слову, в нарядах от этого бренда Тина появляется не впервые. Так, в 2018 году на премьеру "Танцев со звездами" она также надела роскошный наряд от LaBourjoisie. К слову, дизайнер бренда Antoine Salameh одевает мировых знаменитостей-поклонников его шикарных вечерних тулетов - Бритни Спирс, Ники Минаж, Кортни Кардашьян и прочих. Также в образе от LaBourjoisie Тина блистала на своем шоу "Интонации".

Красота неземная: Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой

Тина Кароль неоднократно выбирала образы от LaBourjoisie (скриншот: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что ранее Тина Кароль блистала в воздушном роскошном платье от от бейрутского дома высокой моды Azzi & Ost.

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Тина Кароль
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