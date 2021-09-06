Красота неземная: Тина Кароль ошеломила роскошным образом с пикантной изюминкой

Тина Кароль привыкла блистать перед поклонниками и поражать их воображение светскми выходами, роскошными и порой провокационными фотосетами, необычными высокотехнологичными выступлениями и очаровывать кадрами из обычной жизни, приоткрыв над ней завесу тайны. Так, недавно гордая звездная мама похвасталась успехами любимого сыночка Вениамина, который учится в Англии.

Теперь же предметом бурных обсуждений поклонников артистки стал ее роскошный наряд, фото которого Тина поделилась в Instagram .

Для фотосъемки Тина выбрала платье от кувейтского бренда LaBourjoisie со смелым вырезом до бедра, прозрачной фатиновой юбкой, а также декоративными зеркальным вставками в области декольте и инкрустированными эполетами.

Волосы украинской поп-дивы были уложены в крупные блестящие локоны, макияж – с акцентом на алые губы, которые давно стали визитной карточкой певицы.

Тина Кароль покорила роскошным образом с пикантным разрезом (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники по достоинству оценили роскошный образ Тины:

Черная королева

Невероятно красивая

Нереальная

Эстетический шок

Красота неземная

Такая сильно красивая

Шикарная

Лана Дель Рей по-украински

Прелесть

Великолепно

Икона, богиня, королева, принцесса, звезда, богема

К слову, в нарядах от этого бренда Тина появляется не впервые. Так, в 2018 году на премьеру "Танцев со звездами" она также надела роскошный наряд от LaBourjoisie. К слову, дизайнер бренда Antoine Salameh одевает мировых знаменитостей-поклонников его шикарных вечерних тулетов - Бритни Спирс, Ники Минаж, Кортни Кардашьян и прочих. Также в образе от LaBourjoisie Тина блистала на своем шоу "Интонации".

Тина Кароль неоднократно выбирала образы от LaBourjoisie (скриншот: instagram.com/tina_karol)