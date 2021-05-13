Красоте не помеха: Эшли Грэм показала целлюлит и складочки на жарком видео из душа

"Помните, когда я не брила подмышки во время карантина, и людей доводило это до истерики? Ну угадайте, что?! Я сделала свою БРИТВУ…", - написала счастливая Грэм.

В ролике она танцует в телесном белье, которое подчеркнуло каждый сантиметр ее тела. Разумеется, целлюлит, складочки и волосы на теле она скрывать не стала, а даже напротив - сделала на них акцент. Модель продемонстрировала в действии свои продукты: бритву, ленты для эпиляции и другие необходимые принадлежности для гладкой кожи.

Эшли Грэм не боится показать себя во всей красе (видео: instagram.com/ashleygraham)

В сети на ее ролик отреагировали, как всегда, бурно: "О боже, это так мило!", "Уверенная в себе женщина делает все, что хочет, люблю тебя!", "Мне нравится, какая ты чувственная", "Просто магия", "Все в этом так здорово!! Твоя энергия, звон, цвета!!! Ты потрясающая и моя абсолютная муза, я не устаю говорить"…