Красі не перешкода: Ешлі Грем показала целюліт і складочки на спекотному відео з душу

"Пам'ятаєте, коли я не голила пахви під час карантину, і людей доводило це до істерики? Ну вгадайте, що?! Я зробила свою БРИТВУ...", - написала щаслива Грем.

У ролику вона танцює в тілесній білизні, яка підкреслила кожен сантиметр її тіла. Зрозуміло, целюліт, складочки і волосся на тілі вона приховувати не стала, а навіть навпаки - зробила на них акцент. Модель продемонструвала в дії свої продукти: бритву, стрічки для епіляції та інші необхідні приналежності для гладкої шкіри.

Ешлі Грем не боїться показати себе у всій красі (відео: instagram.com/ashleygraham)

У мережі на її ролик відреагували, як завжди, бурхливо: "О боже, це так мило!", "Впевнена в собі жінка робить все, що хоче, люблю тебе!", "Мені подобається, яка ти чуттєва", "Просто магія", "Все в цьому так здорово!! Твоя енергія, дзвін, колір!!! Ти приголомшлива і моя абсолютна муза, я не втомлююся говорити"…