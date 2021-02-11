Красотка-мамуля: Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с "секретной" репетиции

На ярких фото певица позирует в стильных нарядах: брюки-клеш, кроссовки на платформе и короткая спортивная кофта в духе 90-х. Джамала держит в руках музыкальные инструменты и радостно улыбается.

"Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розказати, потім - нова сумка і багато прикрас", - написала певица.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Кажется, больше всего поклонников заинтересовало, почему певица такая худая? Они засыпали Джамалу вопросами и комплиментами.