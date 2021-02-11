Красуня-мамуля: Джамала похвалилася стрункою фігурою і показала знімки з "секретної" репетиції

На яскравих фото співачка позує у стильних нарядах: брюки-кльош, кросівки на платформі і коротка спортивна кофта в дусі 90-х. Джамала тримає в руках музичні інструменти і радісно посміхається.

"Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розказати, потім - нова сумка і багато прикрас", - написала співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Здається, найбільше прихильників зацікавило, чому співачка така худа? Вони засипали Джамалу питаннями і компліментами.