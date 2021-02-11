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Красуня-мамуля: Джамала похвалилася стрункою фігурою і показала знімки з "секретної" репетиції

Автор: Lite

Українська співачка Джамала не так давно зізналася, що навіть у відпустці відмовляла собі в солодощах - все тому, що хотіла схуднути. І ось, здається, результат досягнутий.

Фото, які співачка запостила у свій Instagram, викликали у її фоловерів бурю емоцій - такою худою співачку ще не бачили!

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На яскравих фото співачка позує у стильних нарядах: брюки-кльош, кросівки на платформі і коротка спортивна кофта в дусі 90-х. Джамала тримає в руках музичні інструменти і радісно посміхається.

"Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розказати, потім - нова сумка і багато прикрас", - написала співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Здається, найбільше прихильників зацікавило, чому співачка така худа? Вони засипали Джамалу питаннями і компліментами.

  • Як ви схудли!
  • Ох, красуня-мамуля
  • А шо це така худа?
  • Пішла і я салатик співаємо

Нагадаємо, Джамала показала, як носити і з чим комбінувати трендові широкі штани.

Також Джамала зізналася, якою ціною їй дісталася фігура мрії: дієта знаменитості.

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