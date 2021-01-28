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Шикарная женщина: Наталья Могилевская демонстрирует роскошное декольте в соблазнительном костюме

Новина українською → Четверг 28 января 2021 13:15
Шикарная женщина: Наталья Могилевская демонстрирует роскошное декольте в соблазнительном костюме Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталья Могилевская недавно раскрыла секрет своей стройной фигуры: певица рассказала, что такое моно-день - и как подобная диета повлияет на весь организм.

Наталья посоветовала есть весь день 2-3 продукта, например - тыкву, орехи или рыбу и салат. Комбинаций может быть много. Подробнее смотрите здесь.

А еще Наталья восхищает сеть своими снимками: на этот раз певица лежит на диване в стильном белом костюме. Шикарное декольте певицы с массивными золотыми украшениями, яркий макияж, отлично подобранный под светлые волосы певицы, образ Натальи вызвал волну восторга у фолловеров.

Шикарная женщина: Наталья Могилевская демонстрирует роскошное декольте в соблазнительном костюме

"Тем временем, клип "Натусик" преодолел порог в 700 000 просмотров на YouTube", - подписала кадры из нового видеотворения Наталья. Певица спросила, какое фото лучше, как это принято делать у блогеров.

Шикарная женщина: Наталья Могилевская демонстрирует роскошное декольте в соблазнительном костюме

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами и порадовались успеху ее клипа, которого они долго ждали.

  • Леопард - это моя слабость, очень красиво
  • Суперкрасотка! Любой образ подходит. Красоту нечем не испортить, браво
  • Очень красивые фото!
  • Роскошная женщина

Напомним, Наталья Могилевская в последнее время часто удивляет своих фанатов и не дает им заскучать. Например, она публично призналась в любви Ирине Билык и выставила их совместное фото.

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