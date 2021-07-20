Кравец позабавила фото подросших двойняшек-именинников: "утро после дня рождения выглядит так"

Счастливых именинников развлекали аниматоры, а малыши осталис в полном восторге от праздника. Был и аппетитный торт, который сразу же привлек внимание детей. Позже они сами сменили одежду на костюмы. Так, Ваня стал Человеком-пауком, а Катя – прекрасной бабочкой.

Елена Кравец показала фото со дня рождения двойняшек (фото: instagram.com/lennykravets)

Также Елена повеселила снимком, сделанным на утро после празднования двойняшками 5-летия. На фото именинники сидят на диване. Ваня позирует в костюме динозавра и со стаканом воды в руках, а Катя перевоплотилась в принцессу и прикрылась большим веером.

"Утро после дня рождения в 5 лет выглядит вот так, если что", - подписала забавный кадр Кравец.

Елена Кравец позабавила кадром с маленькими юбилярами (фото: instagram.com/lennykravets)