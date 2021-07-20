Кравець потішила фото підрослих двійнят-іменинників: "ранок після дня народження виглядає так"

Щасливих іменинників розважали аніматори, а малюки залишилися в повному захваті від свята. Був і апетитний торт, який відразу ж привернув увагу дітей. Пізніше вони самі змінили одяг на костюми. Так, Ваня став Людиною-павуком, а Катя – прекрасним метеликом.

Олена Кравець показала фото з дня народження двійнят (фото: instagram.com/lennykravets)

Також Олена повеселила знімком, зробленим на ранок після святкування двійнятами 5-річчя. На фото іменинники сидять на дивані. Ваня позує в костюмі динозавра і зі склянкою води в руках, а Катя перевтілилася в принцесу і прикрилася великим віялом.

"Ранок після дня народження в 5 років виглядає ось так, якщо що", - підписала кумедний кадр Кравець.

Олена Кравець потішила кадром з маленькими ювілярами (фото: instagram.com/lennykravets)