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Криштиану Роналду кардинально сменил имидж: его теперь не узнать!

Автор: Lite

Футболист "Ювентуса" взорвал сеть новой прической

Криштиану Роналду заставил говорить о себе сеть в этот раз не спортивными достижениями и даже не личной жизнью. 35-летний форвард туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии... кардинально изменил стиль. Футболист подстригся практически налысо.

Свою новую прическу футболист дал рассмотреть со всех сторон, запостив в своем блоге сети Instagram фото и видео.

Новая прическа футболиста (фото: instagram.com/cristiano)

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Роналду занимается на тренажере, посылая в камеру воздушные поцелуи. По всей видимости, снимает его любимая девушка. Для спорта он выбрал черную водолазку и ярко-красные шорты, которые дополнил белыми кроссовками. Облегающие вещи подчеркнули совершенное тело футболиста, подчеркнув каждую мышцу.

"Успех в жизни определяется не тем, чего ты достиг, а теми препятствиями, которые ты преодолеваешь", - сделал он мотивирующую подпись.

Криштиану порадовал фанатов сменой стиля

Выглядит футболист просто отлично, что тут же отметили его многочисленные фанаты. Но, конечно же, главной темой для обсуждения стала прическа бывшего возлюбленного Ирины Шейк.

"Ты лучший", "Мне так нравится твоя прическа", "Я в шоке", "Вау", "Волосы"… , - пишут фанаты.

Напомним, недавно Криштиану Роналду получил положительный тест на коронавирус, поэтому сейчас он находится дома на самоизоляции. Но, как видно, чувствует он себя прекрасно и явно пошел на поправку.

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