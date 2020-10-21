Кріштіану Роналду кардинально змінив імідж: його тепер не впізнати!

Кріштіану Роналду змусив говорити про себе мережу цього разу не спортивними досягненнями і навіть не особистим життям. 35-річний форвард туринського "Ювентуса" і національної збірної Португалії... кардинально змінив стиль. Футболіст підстригся практично налисо.

Свою нову зачіску футболіст дав розглянути з усіх боків, запостивши у своєму блозі мережі Instagram фото і відео.

Нова зачіска футболіста (фото: instagram.com/cristiano)

Роналду займається на тренажері, посилаючи в камеру повітряні поцілунки. По всій видимості, знімає його кохана дівчина. Для спорту він вибрав чорну водолазку і яскраво-червоні шорти, які доповнив білими кросівками. Облягаючі речі розкрили досконале тіло футболіста, підкресливши кожен м'яз.

"Успіх в житті визначається не тим, чого ти досяг, а тими перешкодами, які ти долаєш", - зробив він мотивуючий підпис.

Кріштіану порадував фанатів зміною стилю

Виглядає футболіст просто відмінно, що відразу ж відзначили його численні фанати. Але, звичайно ж, головною темою для обговорення стала зачіска колишнього коханого Ірини Шейк.

"Ти найкращий", "Мені так подобається твоя зачіска", "Я в шоці", "Вау", "Волосся"... , - пишуть фанати.

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану Роналду отримав позитивний тест на коронавірус, тому зараз він перебуває вдома на самоізоляції. Але, як видно, він відчуває себе чудово і явно пішов на поправку.