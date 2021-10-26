"Кризис 3-х лет мы очень мощно прочувствовали": звездная актриса Катя Тышкевич рассказала правду о муже и про правила судьбы

Екатерина, иногда актеры заимствуют у своих персонажей какие-то качества. Вам бы хотелось перенять что-то из жизни вашей героини в сериале "Место под солнцем"?

Нет, Женя для меня как раз пример того, как я бы точно не хотела поступать. Зритель уже в самых первых сериях увидит, что у ее мужа есть любовница, а моя героиня узнает об этом только в конце истории. И невольно возникает вопрос: "Она этого не замечала или не хотела замечать?".

И каков ответ?

И то, и другое. Жене важно, чтобы все было максимально рационально. Если говорить об астрологии, то моя героиня - типичная Дева. Мне кажется, что даже сексом они занимаются по расписанию, поэтому когда Женя узнает неожиданную новость, которая может кардинально изменить ее жизнь в лучшую сторону, то далеко не сразу приходит в восторг. Ведь есть вероятность, что это внесет нежелательные коррективы в ее четкий план на ближайшее будущее.

Режиссер Алина Чеботарева, актрисы Екатерина Тышкевич и Елена Шевченко (фото: пресс-служба канала "Украина")

Что ее больше всего пугает?

У моей героини огромный страх, как на эту новость отреагирует муж - банкир Волков. Не дай бог, он будет против, и тогда ее идеальный мир окажется под угрозой.

Мы с режиссером Алиной Чеботаревой еще перед началом съемок определили, что Женя, при своем внешнем напускном спокойствии, пару раз в год ложится в больницу и лечит нервы. Этого нет в сценарии, но зато такая характеристика дает лично мне больше о понимании персонажа.

Известно, что у вас с мужем очень красивые отношения. Как вы относитесь к убеждению, что в семье бывает кризис 3-7-13 лет?

Кризис 3-х лет мы очень мощно прочувствовали на себе, хотя, возможно, это было совпадением. Спросите меня через полгода. (Улыбнулась). Мы вместе уже долгое время, пока предпосылок к кризису нет, но я уверена, что даже если он и случится, мы его переживем.

Екатерина Тышкевич на съемках (фото: пресс-служба канала "Украина")

Что важно в отношениях, кроме любви и уважения друг к другу?

Точно помогает быть счастливым - желание делать что-то для другого. Ведь на самом деле ты делаешь это для себя. Например, если я утром варю Валику кофе, то в действительности мне же приятно, что он будет счастлив моему вниманию. Так же и с посудой, и с другими бытовыми заморочками. У нас с ним обычно соревнование, кто моет посуду, потому что каждому из нас хочется освободить другого от рутины. Но ни в коем случае не нужно загонять партнера в позицию "ты мне должен" и не припоминать потом, что "а помнишь, в тот раз я что-то делала, а теперь твоя очередь". Мне как кажется, это убивает чувства.

Вы легко влюбляете в себя людей. Как вы думаете, в чем секрет?

Я открыта, верю в добрых и порядочных людей, многим интересуюсь, а значит способна поддержать разговор на большинство тем. Я имею свое мнение, но всегда с интересом выслушаю противоположное, умею признать, если была не права, и чаще всего нахожусь в хорошем расположении духа.

Екатерина Тышкевич (фото: пресс-служба канала "Украина")

У актрисы Кейт Бланшет есть правило: "Старайся и не загадывай, что будет дальше". Загадываете ли вы что-то или полностью полагаетесь на судьбу?

Мне, скорее всего, ближе выражение "На Бога (в моем случае - на Вселенную) надейся, но и сам не плошай". Формулировать запросы можно и нужно, иначе мир теряется и не знает, что тебе предложить. Но при этом нужно легко принимать корректировки, верить, что в итоге все сложится еще лучше, чем ты себе думал. В общем, доверять миру - это тоже обязательно нужно уметь. Иначе ваши друзья по жизни - антидепрессанты. Согласна с Кейт Бланшет: действовать необходимо, но педалировать и требовать не надо, иначе можно получить обратный эффект.

Одесситы, в основном, люди с большим чувством юмора и умением увидеть во всем красоту. То, что вы одесситка, как-то влияет на ваше отношение к жизни, к людям и к профессии?

Я довольно позитивный человек, у меня много друзей, мой дом всегда для них открыт, я обожаю хорошие шутки, душевные беседы и вкусное вино. Думаю, все это привито с детства, такая же модель поведения была и в моей одесской семье, все родственники собирались на праздники у нас, родители любили устраивать дома вечеринки с танцами, мы часто выезжали на шашлыки, рыбалки, дачу…

Опять же, я переняла одно правило от своей мамы Натальи Малащук: "Я изначально любого нового человека считаю хорошим, и ему надо очень постараться, чтобы меня в этом переубедить". С такой установкой жить непросто, но приятно.