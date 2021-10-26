"Кризу 3-х років ми дуже потужно відчули": зіркова актриса Катя Тишкевич розповіла правду про чоловіка і про правила долі

Катерина, іноді актори запозичують у своїх персонажів якісь якості. Вам би хотілося перейняти щось з життя вашої героїні в серіалі "Місце під сонцем"?

Ні, Женя для мене якраз приклад того, як я б точно не хотіла чинити. Глядач вже в найперших серіях побачить, що у її чоловіка є коханка, а моя героїня дізнається про це тільки в кінці історії. І мимоволі виникає питання: "Вона цього не помічала або не хотіла помічати?".

І яка відповідь?

І те, і інше. Дружині важливо, щоб все було максимально раціонально. Якщо говорити про астрологію, то моя героїня - типова Діва. Мені здається, що навіть сексом вони займаються за розкладом, тому, коли Женя дізнається несподівану новину, яка може кардинально змінити її життя в кращу сторону, то далеко не відразу приходить у захват. Адже є ймовірність, що це внесе небажані корективи в її чіткий план на найближче майбутнє.

Режисер Аліна Чеботарьова, актриси Катерина Тишкевич та Олена Шевченко (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що її найбільше лякає?

У моєї героїні величезний страх, як на цю новину відреагує чоловік - банкір Волков. Не дай бог, він буде проти, і тоді її ідеальний світ опиниться під загрозою.

Ми з режисером Аліною Чеботарьовою ще перед початком зйомок визначили, що Женя, при своєму зовнішньому напускному спокої, пару раз на рік лягає в лікарню і лікує нерви. Цього немає в сценарії, але зате така характеристика дає особисто мені більше про розуміння персонажа.

Відомо, що у вас з чоловіком дуже красиві відносини. Як ви ставитеся до переконання, що в родині буває криза 3-7-13 років?

Кризу 3-х років ми дуже потужно відчули на собі, хоча, можливо, це було збігом. Запитайте мене через півроку. (Посміхнулася). Ми разом вже довгий час, поки передумов до кризи немає, але я впевнена, що навіть якщо вона і трапиться, ми її переживемо.

Катерина Тишкевич на зйомках (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що важливо у відносинах, крім любові і поваги один до одного?

Точно допомагає бути щасливим - бажання робити щось для іншого. Адже насправді ти робиш це для себе. Наприклад, якщо я вранці варю Валику каву, то насправді мені ж приємно, що він буде щасливий моїй увазі. Так само і з посудом, і з іншими побутовими заморочками. У нас з ним зазвичай змагання, хто миє посуд, тому що кожному з нас хочеться звільнити іншого від рутини. Але ні в якому разі не потрібно заганяти партнера в позицію "ти мені повинен" і не пригадувати потім, що "а пам'ятаєш, минулого разу я щось робила, а тепер твоя черга". Мені як здається, це вбиває почуття.

Ви легко закохуєте в себе людей. Як ви думаєте, в чому секрет?

Я відкрита, вірю в добрих і порядних людей, багато чим цікавлюся, а значить, здатна підтримати розмову на більшість тем. Я маю свою думку, але завжди з цікавістю вислухаю протилежне, вмію визнати, якщо була не права, і найчастіше перебуваю в хорошому настрої.

Катерина Тишкевич (фото: прес-служба каналу "Україна")

У актриси Кейт Бланшет є правило: "Старайся і не загадуй, що буде далі". Загадуєте ви щось або повністю покладаєтеся на долю?

Мені, швидше за все, ближче вираз "На Бога (в моєму випадку - на Всесвіт) надійся, але і сам не плошай". Формулювати запити можна і потрібно, інакше світ губиться і не знає, що тобі запропонувати. Але при цьому потрібно легко приймати коригування, вірити, що в підсумку все складеться ще краще, ніж ти собі думав. Загалом, довіряти світу - це теж обов'язково потрібно вміти. Інакше ваші друзі по життю - антидепресанти. Згодна з Кейт Бланшет: діяти необхідно, але педалювати і вимагати не треба, інакше можна отримати зворотний ефект.

Одесити, в основному, люди з великим почуттям гумору і вмінням побачити у всьому красу. Те, що ви одеситка, якось впливає на ваше ставлення до життя, до людей і до професії?

Я досить позитивна людина, у мене багато друзів, мій будинок завжди для них відкритий, я обожнюю хороші жарти, душевні бесіди і смачне вино. Думаю, все це щеплено з дитинства, така ж модель поведінки була і в моїй одеській родині, всі родичі збиралися на свята у нас, батьки любили влаштовувати вдома вечірки з танцями, ми часто виїжджали на шашлики, риболовлі, дачу…

Знову ж, я перейняла одне правило від своєї мами Наталії Малащук: "Я спочатку будь-яку нову людину вважаю хорошою, і їй треба дуже постаратися, щоб мене в цьому зневірити". З такою установкою жити непросто, але приємно.